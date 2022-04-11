В понедельник, 11 апреля, в Петушинском районе на Трассе-М7 загорелся уголь в кузове грузового автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на

В понедельник, 11 апреля, в Петушинском районе на Трассе-М7 загорелся уголь в кузове грузового автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. В результате пожара пострадали мешки с углем и тент автомобиля. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину