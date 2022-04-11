ГУ МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности в весенний и летний период.

ГУ МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности в весенний и летний период. В регионе наблюдается рост числа ландшафтных пожаров.В ведомстве призывают собственников земель обязаны своевременно косить траву, убирать мусор и сухостой. При этом сжигать сухую поросль на сельхозугодиях запрещено.Сжигать мусор и сухостой можно лишь при безветренной погоде, в 50 метрах от строений, когда территория в радиусе 30 метров расчищена и отделена минерализованной полосой, не введён особый противопожарный режим и есть средства пожаротушения.«Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне оборудованных мест. Штраф за нарушение от 2000 рублей на граждан и до 200 тысяч – на юрлиц», - пояснили в пресс-службе МЧС.