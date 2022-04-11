В связи с резким потеплением на территории Владимирской области начались процессы весеннего половодья. Происходит подъём уровней воды на малых реках, таких как Серая, Судогда, Колокша,

В связи с резким потеплением на территории Владимирской области начались процессы весеннего половодья. Происходит подъём уровней воды на малых реках, таких как Серая, Судогда, Колокша, Нерль, Унжа, Бужа, Кубрь и других. Обстановка постоянно контролируется Главным управлением МЧС и органами местного самоуправления, в том числе с использованием 11 гидропостов и 16 водомерных линеек. «В целом, обстановка