В связи с резким потеплением на территории Владимирской области начались процессы весеннего...

В связи с резким потеплением на территории Владимирской области начались процессы весеннего половодья.Происходит подъём уровней воды на малых реках, таких как Серая, Судогда, Колокша, Нерль, Унжа, Бужа, Кубрь и других. Обстановка постоянно контролируется Главным управлением МЧС и органами местного самоуправления, в том числе с использованием 11 гидропостов и 16 водомерных линеек.По состоянию на 11 апреля в результате подъёма уровня воды в реке Кубрь произошёл перелив дорожного полотна в районе деревни Мостищево Александровского района. Зарегистрированных жителей в данном населенном пункте нет. Имеется 12 домов для сезонного проживания, где в настоящее время находятся 8 человек. Ширина подтопленного участка составляет 25 метров, глубина 110 см. От эвакуации граждане отказались. Обстановка не угрожает их жизни и здоровью.На контроле находится функционирование понтонной переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе. На данный момент осуществляется в штатном режиме: в целях сохранности понтонного моста при прохождении по реке шуги на реке Клязьме проводятся работы по сведению-разведению понтонного моста. Движение автотранспорта и пешеходное движение по мосту организовано каждые 2 часа до завершения прохождения шуги и начала ледохода, в ночное время суток мост находится в сведённом состоянии. Мост соединяет город Вязники с заречной зоной, на территории которой расположено 16 деревень, в которых имеется 564 дома, проживают 495 человек, в том числе 44 ребенка.В ближайшие 3 дня прогнозируется:- в результате подъёма уровня воды в реке Судогда прогнозируется подтопление 8 приусадебных участков в городе Судогда, в которых проживает 13 человек, из них 2 ребенка.- в результате подъёма уровня воды в реке Малый Киржач прогнозируется перелив участка моста местного значения у населённого пункта Рождествено Александровского района. В населённом пункте Рождествено – 56 домов (40 дом используется для сезонного пребывания как дачные дома), проживает 11 человек. Имеется объездной путь через населённый пункт Вяльковка Александровского района, плечо объезда - 3 км.- в результате подъёма уровня воды в реке Колокша Собинского района прогнозируется перелив участка моста местного значения у населённого пункта Юрино. В населённом пункте Юрино – 68 домов (41 дом используется для сезонного пребывания как дачные дома), проживает 94 человека. Имеется объездной путь через н.п. Одерихино, Собинского района, плечо объезда 6 км.- в результате подъёма уровня воды в реке Колокша Собинского района перелив участка моста местного значения у населённого пункта Чижово. Будет ограничено дублирующее сообщение с населенными пунктами Чижово, Бузаково, Яковлево, Тетерино. Всего в 4 населённых пунктах находится 104 дома, в том числе 45 дачных домов, проживает 30 человек. Имеется объездной путь через населённый пункт Юрино Собинского района, плечо объезда 6 км.