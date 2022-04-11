По состоянию на 11 апреля в медорганизациях региона действуют 420 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 11 апреля в медорганизациях региона действуют 420 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,6 процента из них занято (288), свободны 132 койки.141987 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 168 человек. Также известно, что за минувшие сутки госпитализация потребовалась двум тяжело больным.По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни ещё двух человек. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 3 392 жителя Владимирской области.Напомним, Роспотребнадзор сообщает о 141 новом случае заболевания коронавирусом в области.