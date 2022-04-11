Во Владимирской области официально открыт сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь....

Во Владимирской области официально открыт сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь. Сроки - от 10 до 30 календарных дней. И хотя на многих реках еще стоит лед, живности мало, тем не менее время пошло.С девятого апреля в охотничьих угодьях разрешен отстрел селезней, гусей, серых ворон. С шестнадцатого начнется охота на глухарей, тетеревов и вальдшнепов. Для каждой группы охотничьих ресурсов установлен лимит и нормы добычи на один билет: от трех особей в день до одной - в сезон и то только в том случае, если отстрел не влечет за собой существенный урон популяции вида на каждой конкретной территории.