Владимирские производители аквакультуры привлечены к административной ответственности за нарушения...

Владимирские производители аквакультуры привлечены к административной ответственности за нарушения ветеринарного законодательства.В отношении крупных производителей рыбы и рыбопродукции (аквакультуры) Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям были проведены внеплановые проверки в конце 2021 года.В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения законодательства: - осуществлялось травмирование рыб при содержании и выращивании;- не были оборудованы карантинные участки и не были предусмотрены емкости (ванны) для ветеринарных обработок;- не осуществлялась дезинфекция транспортных средств, тары и инвентаря, а также заполнение дезковриков (кюветов) дезинфецирующими средствами;- отсутствовали емкости для биологических отходов с надписью «Умеренно опасные биоотходы»;- рыбы и иные водные животные не подлежали осмотру, диагностическим исследованиям, вакцинациям и иным профилактическим мероприятиям.Кроме того, при мониторинге в ФГИС «Меркурий» было установлено, что ветеринарные свидетельства на подконтрольную продукцию не были оформлены.Также осуществлялся пищевой мониторинг продукции, по результатам которого были выявлены краситель малохитовый зеленый и метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона-АОЗ), что не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.В отношении хозяйствующих субъектов были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях и были вынесены постановления с наложением административных штрафов общей суммой 123000 рублей.Наложенные административные штрафы оплачены в 2022 году в полном объеме, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Фото: mcx.gov.ru/