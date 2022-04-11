Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом природопользования и охраны...

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области выявлен факт нарушения водного законодательства.Установлено, что в аренде ООО «ВТГ-Вода» имеется канализационно-насосная станция № 3, расположенная в поселке Вольгинский Петушинского района, на которую поступают неочищенные сточные воды и далее транспортируются (перекачиваются) на очистные сооружения.23 марта в результате аварии поступающие на канализационную станцию сточные воды стали вытекать на рельеф в лесной массив в водоохранной зоне реки Вольга (на расстоянии около 110 м от береговой полосы).В течение 6 дней неочищенные сточные воды изливались на почву, что и было зафиксировано в момент выездных мероприятий, проведённых Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с департаментом 25 марта.По результатам проверки владимирским природоохранным прокурором возбуждены производства по делам об административных правонарушениях в отношении ответственного должностного лица, руководителю юридического лица внесено представление об устранении выявленных нарушений.В настоящее время нарушения устранены, сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии Владимирской области.Фото: oir.mobi/