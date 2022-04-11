На территории региона за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.25 - во Владимире43 — в Вязниковском районе18 - в Муромском районе12 — в Гусь-Хрустальном районе11 — в Меленковском районе8 - в Ковровском районе7 - в Александровском районе5 - в Юрьев-Польском районе4 — в Суздальском районе3 — в Гороховецком районе2 — в Селивановском районе1 - в Кольчугинском районе1 — в Собинском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 068 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).