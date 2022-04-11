На территории региона за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
25 - во Владимире
43 — в Вязниковском районе
18 - в Муромском районе
12 — в Гусь-Хрустальном районе
11 — в Меленковском районе
8 - в Ковровском районе
7 - в Александровском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
4 — в Суздальском районе
3 — в Гороховецком районе
2 — в Селивановском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 — в Собинском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 068 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).