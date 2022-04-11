Хроника дорожно-транспортных происшествий в период с 4 по 10 апреля 2022 года. За прошедшую неделю...

Хроника дорожно-транспортных происшествий в период с 4 по 10 апреля 2022 года.За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 318 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.По предварительной информации, в субботу, 9 апреля, в 16:00 в г. Гусь-Хрустальный на улице Интернациональная, у дома 367, водитель автомобиля «Киа», 1992 г. р., при совершении обгона столкнулся с двигающимся впереди и поворачивающим налево «Сузуки» под управлением 26-летнего водителя. После этого «Киа» выехал на левую обочину, где наехал на велосипедиста, который двигался во встречном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате ДТП 49-летний велосипедист направлен на амбулаторное лечение.А в воскресенье, 10 апреля, в 14:45, в г. Владимир на улице Судогодское шоссе, у дома 81, водитель автомобиля «Рено – Меган», 1966 г. р., при совершении обгона врезался в движущийся в попутном направлении и совершавший разворот налево автомобиль «Киа». В результате ДТП 57-летний пассажир «Рено» госпитализирован.