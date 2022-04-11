Общая сумма изъятых из оборота фальшивок за три месяца составила 350 тысяч рублей.

С начала 2022 года во Владимирской области изъято 100 поддельных денежных купюр, что на 10 больше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщает региональное УМВД.Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются дензнаки достоинством в 5000 рублей, но попадаются даже «левые» десятирублёвки. Банкноты пытаются сбыть в маленьких магазинах подальше от цивилизации, где нет аппаратуры для проверки подлинности билетов Банка России.За хранение и сбыт фальшивых денег заведено более 80 уголовных дел. Так, в феврале на 63-летнего жителя поселка Мстера возбудили уголовку из-за 5-тысячной купюры, которой он пытался расплатиться в поселковых магазинах, а потом всучить соседям. И продавцы, и местные жители отказали мужчине.«Только после неудачных попыток фигурант позвонил в МВД и сообщил о том, что 5000 ему якобы подменил сосед. Экспертиза подтвердила, что деньги выпущены не на заводе АО «Гознак»», - рассказали во владимирской полиции.Добавим, что общая сумма изъятых из оборота фальшивок за три месяца составила 350 тысяч рублей.