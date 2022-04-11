По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили во Владимирской области кредитов на 909,5 млн руб. Это на 25% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по ..

По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили во Владимирской области кредитов на 909,5 млн руб. Это на 25% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть – до 272 млрд рублей.На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ во Владимирской области выросла с 24% в январе до 61% в марте.Основной объем выдач в первом квартале – 21% – пришелся на ипотеку с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 г.). В рамках этой программы ВТБ выдал во Владимирской области кредиты на 187,8 млн руб. По «семейной ипотеке» банк предоставил финансирование в размере около 151,4 млрд руб.«Обновление программы господдержки ипотеки позволяет говорить не только о сохранении спроса потребителей на новые квартиры, но и обеспечивает прирост потенциальных заемщиков. Владимирцы получили возможность не откладывать вопрос приобретения жилья – это стимулирует строителей продолжать возведение современных и благоустроенных ЖК», – отметил Игорь Серков, управляющий ВТБ по Владимирской области.По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.