В Муроме местного жителя осудили за убийство своего знакомого. Судом установлено, что в ночь на 23 сентября 2020 года мужчина поссорился со знакомым в своей квартире и нанес ему не менее 18

В Муроме местного жителя осудили за убийство своего знакомого. Судом установлено, что в ночь на 23 сентября 2020 года мужчина поссорился со знакомым в своей квартире и нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил И. наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет с отбыванием в исправительной