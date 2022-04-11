Выбрать объекты благоустройства на 2023 год предлагают жителям региона. На этой неделе начнется...

Выбрать объекты благоустройства на 2023 год предлагают жителям региона.На этой неделе начнется онлайн-голосование, будут определены дворы и пространства, на которые выделят средства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". По нему наш регион получит 451 миллион рублей. В четырех районах голосовать будут уже за дизайн-проекты. Например, в Гусь-Хрустальном предложено выбрать обновление площади Ленина, а в Красной Горбатке - надречного парка.