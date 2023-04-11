29 новых автобусов вручили школам Владимирской области. Ключи от современных машин руководителям...

29 новых автобусов вручили школам Владимирской области.Ключи от современных машин руководителям учебных заведений сегодня вручил губернатор Александр Авдеев.Торжественная церемония прошла на площади перед правительством Владимирской области.Комфортный и современный транспорт закупили на средства из федеральной казны. Все автобусы- российского производства. 4 автобуса получит Суздальский район, по два- Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский, Юрьев-Польский. Новая техника "приедет" и в другие территории. Как отметил сегодня глава региона Александр Авдеев, обновление школьного автопарка- важнейший шаг в модернизации системы образования региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- С комфортом, а главное- безопасно перевозить наших детей в 182 учебных заведения нашей области. Я всех руководителей школ и управлений образования поздравляю с этим. Берегите технику.И, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши дети показывали замечательные результаты.Все автобусы, которые отправляются в школы региона, соответствуют требования ГОСТа. Они оборудованы системами спутниковой навигаци ГЛОНАСС и тахографами. Отметим, что сейчас во Владимирской области организована бесплатная перевозка свыше 10 тысяч школьников. Таких "маршрутов к знаниям"- свыше пятисот.