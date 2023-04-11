Каждый день Страстной недели имеет свое значение, приметы и обычаи.

Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: В Великую среду верующие вспоминают и о покаяниях грешницы, которая смазала тело Иисуса Христа мирром и подготовила его к похоронам, и о предательстве Иуды. В это время проводят особенное богослужение в храмах.Что нельзя?Чтобы лучше подготовиться к Пасхе, верующие соблюдают особые запреты, выполняя только разрешённые в Великую среду дела. В это время нельзя устраивать поминки или проводить венчание. Церковь не одобрительно относится даже к светскому браку в этот период. В это время под запретом любые развлекательные мероприятия и излишества в еде.Запрещено выполнять следующую работу: рубить дрова; шить или вязать.Нельзя пренебрегать молитвой.Что можно?В середине недели перед Великим четвергом хозяйственные хлопоты у верующих продолжаются. В это время хозяйки начинают генеральную уборку в доме, которая продолжается и на следующий день. Поскольку нельзя забывать и о других хозяйственных обязанностях, завершить всё за сутки очень сложно.В Страстную среду принято обливать тело святой водой. При этом вытираться полотенцем нельзя. Влага должна высохнуть самостоятельно. Этот обряд, символизирующий очищение, необходим для подготовки к исповеди.С самого утра верующие в Страстную среду посещают церкви и храмы. В этот день проводят последнюю утреннюю Литургию. Вечером во время богослужения совершают таинство общей исповеди.