Каждый день Страстной недели имеет свое значение, приметы и обычаи.
Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: В Великую среду верующие вспоминают и о покаяниях грешницы, которая смазала тело Иисуса Христа мирром и подготовила его к похоронам, и о предательстве Иуды. В это время проводят особенное богослужение в храмах.
Что нельзя?
Чтобы лучше подготовиться к Пасхе, верующие соблюдают особые запреты, выполняя только разрешённые в Великую среду дела. В это время нельзя устраивать поминки или проводить венчание. Церковь не одобрительно относится даже к светскому браку в этот период. В это время под запретом любые развлекательные мероприятия и излишества в еде.
Запрещено выполнять следующую работу: рубить дрова; шить или вязать.
Нельзя пренебрегать молитвой.
Что можно?
В середине недели перед Великим четвергом хозяйственные хлопоты у верующих продолжаются. В это время хозяйки начинают генеральную уборку в доме, которая продолжается и на следующий день. Поскольку нельзя забывать и о других хозяйственных обязанностях, завершить всё за сутки очень сложно.
В Страстную среду принято обливать тело святой водой. При этом вытираться полотенцем нельзя. Влага должна высохнуть самостоятельно. Этот обряд, символизирующий очищение, необходим для подготовки к исповеди.
С самого утра верующие в Страстную среду посещают церкви и храмы. В этот день проводят последнюю утреннюю Литургию. Вечером во время богослужения совершают таинство общей исповеди.