Для сокращения показателя в регионе действует ряд мер господдержки.

Дефицит учителей в школах Владимирской области составляет 272 человека. Об этом рассказали в министерстве образования.«Последние два года показатель незначительно, но снижается. Этому способствует создание современных условий труда, закупка нового оборудования. Плюс с каждым годом в учреждения приходит всё больше молодых педагогов», - пояснила министр Светлана Болтунова.Напомним, что в прошлом году в школах насчитывалось 840 вакансий, более 50% которых удалось закрыть к 1 сентября. К слову, кадровый вопрос решается не только за благодаря выпускникам вузов и колледжей, но и за счёт увеличения нагрузки на действующих учителей. Средний показатель составляет 1,8 ставки.Для сокращения дефицита специалистов в регионе действует ряд мер господдержки: ипотека с льготным процентом и программа «Земский учитель». В отдельных городах и районах власти предоставляют педагогам жильё и компенсации за проезд на работу.