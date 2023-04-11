Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На улице генерала Дорохова на месте бывшей промзоны появится электродепо "Аминьевское". Возведен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с Большой кольцевой линией, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .По его словам, на территории депо будет большой ремонтный корпус, блок помещений для рабочих со столовой, медкабинетом и спортзалом – всего более 60 объектов. Там создадут около тысячи рабочих мест.В районе Братеево построят электродепо "Южное" для обслуживания составов Замоскворецкой линии. После этого начнется обновление поездов на зеленой ветке.В электродепо "Столбово" завершаются подготовительные работы. Для составов Сокольнической и Троицкой линий строят три соединительные ветки.Проектируется электродепо "Бирюлевское" для обслуживания одноименной линии метро. Продолжается реконструкция депо "Владыкино" и "Выхино"."Новые депо позволят модернизировать парк метро, повысить качество обслуживания составов и, соответственно, комфорт пассажиров", – подчеркнул Собянин.В 2023 году в метро поступит около 300 новых вагонов "Москва-2020". На Большой кольцевой линии будут курсировать еще 32 инновационных состава. Интервалы между поездами сократятся, поездки станут комфортнее, ранее Собянин.