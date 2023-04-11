Владимирским студентам показали, как строится Рпенский проезд. Для будущих дорожников провели открытую лекцию и рассказали об особенностях возведения таких объектов. Дмитрий Андрианов,

Владимирским студентам показали, как строится Рпенский проезд. Для будущих дорожников провели открытую лекцию и рассказали об особенностях возведения таких объектов. Дмитрий Андрианов, студент колледжа Экскурсия очень интересная, на самом деле, показывают постепенно, как возводятся дороги. Я считаю, что перспектива есть, потому что ну как, первый курс, еще все впереди, но знания, которые я получу, я