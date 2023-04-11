Плывет наш противолодочный корабль, акустик докладывает командиру:
- Под нами неопознанная подводная лодка! Командир вызывает штатного аквалангиста, приказывает погрузиться и выяснит принадлежность лодки. Через несколько минут вынырнувший подводник докладывает:
- Лодка японская!
- Почему? - Спрашивает командир.
- На корпусе нарисованы иероглифы!
- Недостоверно - заявляет командир, - сегодня японцы производят 50 процентов такой техники, у кого ее только и быть не может. Ныряй по новой! Аквалангист ныряет, выныривает, докладывает:
- Лодка английская!
- Почему?
- Я ухо к борту приложил - там по-английски разговаривают!
- Да в мире 30 процентов народа говорит по-английски! Ныряй по новой! - говорит командир. Аквалангист ныряет, выныривает, докладывает:
- Лодка
еще анекдот!