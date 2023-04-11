К госнаграде Алексей Шереметьев представлен за бой у села Русская Лоза в Харьковской области.

Дмитрий Наумов вручил бойцу медаль «За Отвагу», награжденному в ходе СВО. Об этом мэр Владимира рассказал в соцсетях.К госнаграде Алексей Шереметьев представлен за бой у села Русская Лоза в Харьковской области. Наших солдат зажали в кольцо. Оставшись всемером, они смогли пробиться и выйти из окружения. Владимирец тяжёлое ранение в ногу. Сейчас он находится на лечении. Именно в госпитале Дмитрий Викторович и передал награду десантнику.