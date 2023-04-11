Где во Владимирской области установлены новые комплексы фиксации нарушений ПДД? Как сообщает...

Где во Владимирской области установлены новые комплексы фиксации нарушений ПДД?Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, во Владимирской области уже работают 128 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).В соответствии с региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» до 2030 года планируется ежегодно вводить не менее 20 новых комплексов.В 2023 году на автодорогах регионального и местного значения планируют установить 34 комплекса, 18 из них уже заработали:в Александрове на улице Гагарина и Красном переулке – ул. Революции;в Вязниках на улице Ленина до улицы 1 Мая;в Гороховце на улице Гагарина;в Гусь-Хрустальном на проспекте 50 лет Советской Власти и улице Калинина;на автодороге «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма», на участке от примыкания автодороги «Сенинские Дворики – Шуя» – Бельково – Суханиха до деревни Чернево;на автодороге «Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра – «Волга», деревня Глебово»;в Кольчугино на улице Мира (на въезде в город со стороны автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики);на автодороге «Касимов – Муром – Нижний Новгород», 43 км;на автодороге «Драчево – Бутылицы – Меленки», 47 км;на автодороге «Владимир – Муром – Арзамас», посёлок Зименки, 112 км;в Петушках на улице Маяковского;в Судогде на улице Чапаева и улице Ошмарина;в Юрьеве-Польском на улице Свободы и улице Луговая (участок дороги от пер. Автотранспортного до моста через реку Гза);на автодороге «Владимир – Тума» – ст. Нечаевская (ст. Нечаевская, Нечаевская СОШ).Во втором квартале 2023 года будут приняты в работу ещё 16 камер. Три из них должны фиксировать неправильную остановку и стоянку транспортных средств, остальные 13 – нарушения скоростного режима (в том числе - непристёгнутый ремень безопасности; разговор по телефону за рулём и выключенные ходовые огни во время движения).К 2030 году во Владимирской области будут работать не менее 265 комплексов фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба Правительства региона.Фото-иллюстрация: pxfuel.com