Об этом в своем телеграм-канале рассказал Алексей Говырин.

Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных. Об этом в своем рассказал Алексей Говырин.«Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Ко мне неоднократно обращались работодатели с просьбой ввести единую цифровую базу военнообязанных, с возможностью их электронного оповещения. Сейчас работодатель заносит данные о воинском учёте работников в журнал, а потом также в бумажном виде доставляет в военкомат. Особенно обременительна эта обязанность была для небольших компаний и ИП», - пояснил он.Повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под роспись, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат.