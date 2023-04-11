Сейчас на дорогах действуют 128 камер.

К 2030 году во Владимирской области появятся 265 комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Сейчас на дорогах действуют 128 камер. До 2030 года ежегодно планируется вводить не менее 20 новых единиц оборудования. В 2023 году установят 34,18 из которых уже заработали.Оставшиеся 16 введут в эксплуатацию во втором квартале. Три будут фиксировать неправильную остановку и стоянку машин, остальные 13 – нарушения скоростного режима, непристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону и выключенные ходовые огни.