Вход - бесплатный. Начало - в 14:30.

Накануне Дня космонавтики Владимирский планетарий приглашает жителей на день открытых дверей. Сегодня, 11 апреля, состоится презентация VR-фильма «Космонавт» - путешествие-экскурсия. Он снят владимирским проектом виртуальной реальности «Лечу над миром» при поддержке Роскосмоса.На мероприятии разыграют билеты на премьеру картины. Также 11 апреля в звёздном доме откроется экспозиция, посвященная Юрию Гагарину и фотовыставка в честь первого владимирского космонавта Валерия Кубасова.Вход - бесплатный. Начало - в 14:30.