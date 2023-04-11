Сомнолог дал советы по выбору качественной подушки для сна.

Сомнолог дал советы по выбору качественной подушки для сна.Подушки для беременных, подушки для новорожденных, пуховые, перьевые, с эффектом памяти... Каких только приспособлений для качественного отдыха ни придумало человечество! На самом деле, секрет здорового отдыха вполне прост. Достаточно просто найти идеальную для себя подушку, и она не обязательно долна быть дорогой.Если утром вы проснулись усталый и разбитый, а голова трещит по швам, возможно у вас просто некачественная подушка. Если человек спит от пяти и более часов в неудобном положении, то в шейном отделе позвоночника возникает сильное напряжение, как следствие это приводит к болям в спине, шее и голове.Именно поэтому врач-сомнолог, терапевт Дарья Лебедева не советует спать на плохой подушке. Лучше уж тогда совсем без нее. Чтобы правильно выбрать подушку для качественного сна, достаточно обратить внимание на ряд факторов, сообщает .Во-первых, подушка не должна плохо фиксировать голову. В противном случае у спящего человека происходит прогиб в шейном отделе позвоночника, нервные окончания позвоночника спазмируются, и возникает боль. Во-вторых, подушка не олжна быть слишком жесткой, и наоборот, чересчур мягкой.Подушку необходимо выбирать по длине плеча, учитывая при этом позу, в которой вам нравится спать. Если вы чаще всего спите на боку, вам стоит обратить внимание на подушку высотой 12 сантиметров.