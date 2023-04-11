Добровольцы помогают желающим пройти отбор для службы по контракту.
Добровольцы помогают желающим пройти отбор для службы по контракту.
Волонтеры центров отбора помогают желающим служить по контракту корректно заполнить документы, отсканировать их и подать заявку. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".
"Мне приятно быть частью этого большого дела, ведь это очень важно для нашей страны и людей, которые проявляют желание в помощи и защите нашей Родины, — поделилась Мария", – сказала доброволец по имени Мария.
В начале апреля в Москве открылся единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.
Пункт отбора накануне заслуженный артист России Сергей Векслер. Он отметил организованность работы центра и хорошую обстановку.
Информацию о работе пункта и условиях службы по контракту можно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Военнослужащим и членам их семей доступны различные выплаты и меры социальной поддержки.
Для желающих служить по контракту действует чат-бот @MskContract_bot в мессенджере "Телеграм". Он ответит на интересующие вопросы.