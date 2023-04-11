Продолжается Страстная седмица.
Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: 11 апреля - Великий вторник: во время служб вспоминают крестные страдания Иисуса Христа. В течение дня соблюдают не только старинные традиции и обычаи, но и запреты.
Во вторник последней предпасхальной недели проводят торжественные службы, наполненные духовным смыслом. В этот день Иисус Христос сообщил Своим ученикам, что вот-вот Ему предстоит перенести страдания. Спаситель последний раз проповедовал в Иерусалимском храме и боролся с искушениями фарисеев.
В Великий вторник Иисус обличил фарисеев и книжников, произнес притчу о Страшном суде, конце мира, 10-ти девах, талантах и дани кесарю. Он прочитал проповедь в главном храме Иерусалима, после которой чаша зависти к Нему переполнилась. Ненавистники решили уничтожить Спасителя.
Великий вторник начинается с особенных богослужений – утрени, великопостных часов. Читают Евангелие, проводят вечерню и литургию Преждеосвящённых Даров, также великое повечерие. Утром обязательно исполняют тропарь «Се Жених Грядет».
Что можно?
В Великий вторник православные христиане питаются постным хлебом, ягодами, фруктами, овощами, сухофруктами, орехами, мёдом, разными термически не обработанными продуктами. Растительное масло употреблять нельзя. В течение дня разрешено:
стирать; штопать; шить; гладить; заниматься садово-огородными работами; готовить наряд к празднику; наводить порядок в шкафу; прибирать в доме; раздавать вещи нуждающимся; покупать новую одежду; закупать продукты к Пасхе; заканчивать ремонт; расписывать пасхальные яйца; совершать добрые дела; помогать нуждающимся; раздавать милостыню; читать молитвы и Евангелие.
Что нельзя?
В Великий вторник на Страстной седмице православные христиане не венчаются; не женятся; не участвуют в увеселительных мероприятиях; не отмечают личные праздники; не пляшут, не поют; не употребляют спиртные напитки; не почитают святых; не крестят детей; не поминают усопших; не скандалят; не ругаются; не выясняют отношения; не просят деньги в долг.