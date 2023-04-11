Продолжается Страстная седмица.

Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: 11 апреля - Великий вторник: во время служб вспоминают крестные страдания Иисуса Христа. В течение дня соблюдают не только старинные традиции и обычаи, но и запреты.Во вторник последней предпасхальной недели проводят торжественные службы, наполненные духовным смыслом. В этот день Иисус Христос сообщил Своим ученикам, что вот-вот Ему предстоит перенести страдания. Спаситель последний раз проповедовал в Иерусалимском храме и боролся с искушениями фарисеев.В Великий вторник Иисус обличил фарисеев и книжников, произнес притчу о Страшном суде, конце мира, 10-ти девах, талантах и дани кесарю. Он прочитал проповедь в главном храме Иерусалима, после которой чаша зависти к Нему переполнилась. Ненавистники решили уничтожить Спасителя.Великий вторник начинается с особенных богослужений – утрени, великопостных часов. Читают Евангелие, проводят вечерню и литургию Преждеосвящённых Даров, также великое повечерие. Утром обязательно исполняют тропарь «Се Жених Грядет».Что можно?В Великий вторник православные христиане питаются постным хлебом, ягодами, фруктами, овощами, сухофруктами, орехами, мёдом, разными термически не обработанными продуктами. Растительное масло употреблять нельзя. В течение дня разрешено:стирать; штопать; шить; гладить; заниматься садово-огородными работами; готовить наряд к празднику; наводить порядок в шкафу; прибирать в доме; раздавать вещи нуждающимся; покупать новую одежду; закупать продукты к Пасхе; заканчивать ремонт; расписывать пасхальные яйца; совершать добрые дела; помогать нуждающимся; раздавать милостыню; читать молитвы и Евангелие.Что нельзя?В Великий вторник на Страстной седмице православные христиане не венчаются; не женятся; не участвуют в увеселительных мероприятиях; не отмечают личные праздники; не пляшут, не поют; не употребляют спиртные напитки; не почитают святых; не крестят детей; не поминают усопших; не скандалят; не ругаются; не выясняют отношения; не просят деньги в долг.