Обстановка с пожарами в регионе хуже, чем в прошлом году. В МЧС сравнили первые три с лишним месяца 22-го и 23-го годов. Так, например, количество природных и техногенных пожаров на территории

Обстановка с пожарами в регионе хуже, чем в прошлом году. В МЧС сравнили первые три с лишним месяца 22-го и 23-го годов. Так, например, количество природных и техногенных пожаров на территории области возросло на 7 процентов. А количество погибших на пожарах в регионе только в апреле возросло с одного до восьми человек по сравнению с