Квас от муромского производителя побывал в стратосфере. Группа энтузиастов компании Vector,...

Квас от муромского производителя побывал в стратосфере.Группа энтузиастов компании Vector, запуская стратостат — специальный шар наполненный гелием - прикрепила к нему бутылку любимого напитка.Квас от муромского производителя «Домашние рецепты» был поднят на высоту 24 тысячи метров — это в 2 раза выше, чем совершает полет Боинг.Представители муромской компании рассчитывают на попадание в Книгу рекордов Гиннеса — как напиток который взлетел выше всех.После успешного приземления летательного аппарата, квас «Домашний» продегустировали ведущие телевизионной студии «Роскосмос» и высоко оценили его вкус.Жителям Владимирской области, чтобы попробовать квас, морс, лимонад под брендом «Домашний, не нужно отправляться в стратосферу. Натуральные и освежающие напитки намного ближе.