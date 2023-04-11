Мама 5-летнего ребенка, загадочно погибшего в ОДКБ, добивается отставки министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова. Для этого была создана соответствующая петиция,

Мама 5-летнего ребенка, загадочно погибшего в ОДКБ, добивается отставки министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова. Для этого была создана соответствующая петиция, которую на момент публикации уже подписали более 1000 человек. Напомним, трагедия произошла во Владимирской областной детской больнице, куда 5-летнего ребёнка привезли с сильными болями в животе и температурой. После того, как мальчика неоднократно отправляли