Владимирская полиция задержала в Саратове 34-летнего ранее судимого местного жителя, который, угрожая «серьезной проверкой», обманул главврачей четырех региональных больниц на 175 тысяч

Владимирская полиция задержала в Саратове 34-летнего ранее судимого местного жителя, который, угрожая «серьезной проверкой», обманул главврачей четырех региональных больниц на 175 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В мае 2020 года руководителям медучреждений поступил звонок от неизвестного мужчины, который, представившись сотрудником госструктуры стал запугивать врачей внезапной серьезной проверкой. В конце разговора он