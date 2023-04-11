Народные приметы: 12 апреля. Зачем в день Иоанна Лествичника пекли особое печенье в виде...
Народные приметы: 12 апреля. Зачем в день Иоанна Лествичника пекли особое печенье в виде лесенки?
12 апреля верующие вспоминают преподобного Иоанна Лествичника — философа и богослова, автора знаменитой «Лествицы райской».
В честь этого в народе этот день и получил одноимённое название. Известно, что его книгу почитали на Руси православные верующие. В ней были представлены 30 добродетелей в виде ступеней, по которым верующий поднимается к идеалу.
Что можно делать 12 апреля?
На Руси в честь памяти Ионна Лествичника пекли печенье в виде лесенки. Им угощали всю семью.
Рецепт такого особого печенья был прост:
5 стаканов ржаной муки;
100 г масла;
1 яйцо;
50 г сахара;
пряности по вкусу.
В просеянную муку необходимо положить масло и, смешивая, порубить ножом. Затем следует добавить сахар и перемешать.
В мучной смеси сделайте углубление, в которое добавьте взбитое яйцо. Далее не забудьте про пряности. Замесите тесто в однородную массу и охладите. Через час оно будет готово. И, наконец, из теста уложите два катыша параллельно друг-другу, а поперек «сделайте» ступеньки. Печенье «Лесенка» готово!
Что нельзя делать 12 апреля?
В этот день нельзя надевать тёмную одежду, чтобы не привлечь несчастье в дом.
Тяжёлая работа по дому в этот день — к болезни.
Не поднимайте найденное, особенно деньги. Чем больше найдёшь — тем больше потеряешь.
Нельзя приносить сухие цветы в дом — к бедам.
Народные приметы на 12 апреля
Лошади много спят – утром ждите дождя.
Одуванчики расцвели – лето будет коротким.
Ливень за окном – год будет грибным.
Гуси взлетели высоко в небо – к дождю.
Небо на закате красное – день предстоит ветреный.
Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – ждите прохладного лета.
Фото: pxfuel.com