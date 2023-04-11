Певцу Шаману стоит поднажать в творчестве.

Певцу Шаману стоит поднажать в творчестве.Певец Шаманзавоевал популярность и любовь зрителей в прошлом году. Артист выпустил множествопатриотических композиций, с которыми сейчас колесит по стране. Ранее,настоящее имя артиста Ярослав Дронов было знакомо немногим, теперь же все знаютего хит "Я — русский".Однако, возможнона пьедестале патриотического шоу-бизнеса появится новая звезда и конкурент артисту.Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку нашей страны. По словамартиста, вдохновением для песни стали его собственные детские воспоминания. Композиция"Крылья" — это симбиоз чувств артиста и реальных событий,происходящих в зоне СВО.Кроме этого,конкурент певца Шамана считает, что творчество в тяжелые времена — это один изнемногих шансов поднять настроение, зарядиться и вдохновиться. Возможно, именнопоэтому песня "Крылья" выйдет именно сейчас, когда людям нужнапомощь.Что касаетсясравнения с Шаманом, Руслан Баринов признает некоторую схожесть творчества. Содной стороны, оба музыканта несут общую позицию. Также артисты стремятсяподдержать солдат в зонах повышенной опасности. Однако, с другой стороны, этосовсем разные направления для развития."Многиесравнивают нас с Шаманом, но скажу так: у нас разные направления творчества, новозможно, сейчас они схожи", — так Руслан комментирует "Дни.ру" эту ситуацию.