«Осторожно, дети!»: у школьников Владимирской области появится новый транспорт. Сегодня (11...

«Осторожно, дети!»: у школьников Владимирской области появится новый транспорт.Сегодня (11 апреля) губернатор региона Александр Авдеев вручит руководителям общеобразовательных организаций ключи от нового транспорта, закупленного за счёт федерального бюджета.Известно, что к нам приехали 29 новых автобусов российского производства, из них:4 будут переданы школам Суздальского района;по 2 – учреждениям Вязниковского, Камешковского, Меленковского, Муромского, Судогодского и Юрьев-Польского районов;по 1 – школам Владимира, Коврова, Мурома, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов.На официальном сайте Правительства Владимирской области уточняется, что новую технику также получат и две государственные общеобразовательные организации.Отмечается, что школьные автобусы соответствуют требованиям ГОСТ, они оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути, а также скорости движения, времени работы и отдыха водителей.Фото: pxfuel.com