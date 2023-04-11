Ситуация с зарплатами на владимирской станции скорой помощи накаляется. Вот уже около месяца медики ведут переговоры, чтобы вернуть себе хотя бы прошлогодний уровень дохода. Напомним, в

Ситуация с зарплатами на владимирской станции скорой помощи накаляется. Вот уже около месяца медики ведут переговоры, чтобы вернуть себе хотя бы прошлогодний уровень дохода. Напомним, в январе сотрудники скорой помощи обнаружили, что остались без стимулирующих выплат. А позже выяснил – зарплатный фонд уменьшился на 9 миллионов рублей. Медикам удалось добиться возврата только части выплат. Сотрудники