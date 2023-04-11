Судебные приставы взыскали с Камешковского механического завода более 19 млн рублей, которые на предприятии задолжали по налогам, страховым взносам и платежам за газ и водоснабжения.

Судебные приставы взыскали с Камешковского механического завода более 19 млн рублей, которые на предприятии задолжали по налогам, страховым взносам и платежам за газ и водоснабжения. Представитель в срок получил копию постановления о возбуждении производства, однако в срок задолженность не была погашена. Поскольку требования исполнительных документов не исполнялись, сотрудником ФССП были арестованы: легковой автомобиль, два автобуса