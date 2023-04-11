Передача машин состоится 11 апреля на площадке перед Белым домом.

В школы Владимирской области поступят 29 новых школьных автобусов. Передача машин состоится 11 апреля на площадке перед Белым домом.Четыре автомобиля уедут в Суздальский район, по два – в Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский и Юрьев-Польский районы, по одному – во Владимир, Ковров, Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский и Собинский районы. Ещё две машины получат две казённые образовательные организации.Автобусы оборудованы системой навигации ГЛОНАСС и тахографами.