11 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил директорам школ региона ключи от 29 новых автобусов, купленных на деньги из федерального бюджета. Машины российского

11 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил директорам школ региона ключи от 29 новых автобусов, купленных на деньги из федерального бюджета. Машины российского производства переданы образовательным учреждениям следующих районов: 4 – в Суздальский район; по 2 – в Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский и Юрьев-Польский районы; по 1 – во Владимир, Ковров, Муром, Гороховец,