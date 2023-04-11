Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире дан бал для кадетов в духе 18 века. Наготове! В регионе...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире дан бал для кадетов в духе 18 века.Наготове!В регионе уже на этой неделе введут пожароопасный сезон. Какие силы и средства будут противостоять огню? И что с палами травы?Школьный автопарк.- Дорога к знаниям- на современном транспорте. Губернатор Александр Авдеев сегодня вручил ключи от новых автобусов школам области.Кадетский вальс.- Двадцать старинных танцев по традициям кадетских балов Петровских времен. Атмосфера 18 столетия во Владимире.