Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире дан бал для кадетов в духе 18 века.
Наготове!
В регионе...
Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире дан бал для кадетов в духе 18 века.
Наготове!
В регионе уже на этой неделе введут пожароопасный сезон. Какие силы и средства будут противостоять огню? И что с палами травы?
Школьный автопарк.
- Дорога к знаниям- на современном транспорте. Губернатор Александр Авдеев сегодня вручил ключи от новых автобусов школам области.
Кадетский вальс.
- Двадцать старинных танцев по традициям кадетских балов Петровских времен. Атмосфера 18 столетия во Владимире.