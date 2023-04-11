Смотрите Вести в 9 утра: История одной владимирской улицы.
Меддесант.
- С какими проблемами...
Смотрите "Вести" в 9 утра: История одной владимирской улицы.
Меддесант.
- С какими проблемами сталкиваются врачи и фельдшеры в Гатихе? Студенты-волонтеры помогают сельским медикам в Камешковском районе.
Нерль разлилась.
-"Белая лебедь" Древней Руси - во власти воды. Разлив Покрова на Нерли, на который едут посмотреть гости со всей России.
Щедринка.
-История Вознесенской улицы во Владимире: прошлое и настоящее. Кто на ней жил и почему ее называли Щедринкой?