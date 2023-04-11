Смотрите Вести в 9 утра: История одной владимирской улицы. Меддесант. - С какими проблемами...

Смотрите "Вести" в 9 утра: История одной владимирской улицы.Меддесант.- С какими проблемами сталкиваются врачи и фельдшеры в Гатихе? Студенты-волонтеры помогают сельским медикам в Камешковском районе.Нерль разлилась.-"Белая лебедь" Древней Руси - во власти воды. Разлив Покрова на Нерли, на который едут посмотреть гости со всей России.Щедринка.-История Вознесенской улицы во Владимире: прошлое и настоящее. Кто на ней жил и почему ее называли Щедринкой?