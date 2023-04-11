Назначить Ивана Владимировича предложил президент.

Совет федерации согласовал кандидатуру Ивана Грибова на пост прокурора Владимирской области. Назначить Ивана Владимировича предложил президент.Сенаторы единогласно поддержали его фамилию. По всей видимости, ближайшее время появится соответствующий Указ Владимира Путина.Иван Грибов родился в 1975 году в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую академию права. Более 25 лет служит в органах прокуратуры. В 2006 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. Сейчас возглавляет прокуратуру Пскова.Награждён знаками «Почетный работник прокуратуры» и «За безупречную службу». Женат, воспитывает двоих детей.