Спасатели во Владимирской области напомнили об опасности открытых люков для детей. Осторожно -...

Спасатели во Владимирской области напомнили об опасности открытых люков для детей.Осторожно - люк! Поисковый отряд "Лиза Алерт" напоминает - быстрое сообщение о незакрытом люке может спасти чью-то жизнь.Главную опасность такие колодцы представляют для детей. На дне может быть что угодно - вода, строительный мусор, трубы. А услышать наверху крик иногда практически невозможно.Созданный поисковым отрядом проект призван быстро информировать местные власти и коммунальные службы о незакрытых люках. Фотографию колодца без крышки и окрестностей необходимо присылать в сообщество "ОсторожноЛюк", указав город. И, конечно, важно сразу же позвонить по номеру 112.