В этом году будут выполнены работы по обновлению основного оборудования 5 котельных.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» вложит более миллиарда рублей в модернизацию и ремонт теплосетевого и генерирующего оборудования в г. Владимире.В этом году будут выполнены работы по обновлению основного оборудования 5 котельных на сумму 132,9 млн руб.; 5 участков тепловых сетей, общей протяженностью 10 км будут переложены (302,5 млн руб.), также запланированы работы по замене 10,8 км тепловой изоляции (9,5 млн руб.).Более 409, 26 млн рублей будут направлены на подготовку к зиме оборудования Владимирской ТЭЦ-2. Все ремонтные работы на генерирующем оборудовании направлены на улучшение экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду и рационализацию использования природных ресурсов.К новому отопительному сезону будут завершены работы по реконструкции магистральной тепловой сети в районе ул. 9 Января, распределительных тепловых сетей в районе улиц Погодина – перекресток с ул. Добросельская, 1-я Пионерская – перекресток с улицей Полины Осипенко. Будет произведена перекладка подземным бесканальным способом распределительных тепловых сетей по улицам Фейгина, Труда, Каманина, а также по территории парка им. 850-летия города Владимира. Также будут реконструированы котельные Юго-Западного района и 301 квартала города Владимира.Работы, требующие перекрытия автомобильного движения, будут проводится на следующих улицах: ул. 9 января, ул. Белоконской, ул. 1-я Пионерская в районе перекрестка с ул. Полины Осипенко, ул. Погодина в районе перекрестка с ул. Добросельская, ул Фейгина, Труда, Каманина.После выполнения ремонтных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено (16 тыс. кв. м асфальтового покрытия и 14 тыс. кв. м газонов).Отопительный сезон 2022-2023 гг., начался для объектов социальной сферы с 12 сентября, для жилого фонда с 20 сентября и прошел, в целом, спокойно.В настоящее время он продолжается и завершится, только после подписания соответствующего Постановления главой города. До этого момента теплоноситель поддается в сеть согласно утвержденному температурному графику. Но уже сейчас жители домов могут обратится в свою управляющую компанию и отрегулировать подачу тепла в свои дома.Реклама.