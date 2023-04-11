Отопительный сезон приближается к завершению. Как отметили во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс», он начался с 20 сентября. А вот отключат тепло с наступлением допустимых температур. Роман

Отопительный сезон приближается к завершению. Как отметили во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс», он начался с 20 сентября. А вот отключат тепло с наступлением допустимых температур. Роман Сорокин, директор владимирского филиала ПАО «Т Плюс» По состоянию на 07.04 отопительный сезон продолжается. Теплоноситель подается в сеть согласно утвержденному температурному графику. Уже сейчас жители домов могут обратится