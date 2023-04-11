Танеевский фестиваль во Владимире завершился оперой Рахманинова на стихи Пушкина. В Центре...

"Танеевский фестиваль" во Владимире завершился оперой Рахманинова на стихи Пушкина.В Центре классической музыки состоялось закрытие пятого Танеевского фестиваля, приуроченного к 25-летию создания губернаторского симфонического оркестра. За первую апрельскую неделю на сцене Центра классической музыки прозвучали пять концертов. Чем интересна опера Рахманинова "Скупой рыцарь", которая стала мощной завершающей точкой фестиваля? Расскажем в нашем репортаже.Суровая, психологическая, мужская. Опера Рахманинова "Скупой рыцарь" исполняется редко. Хотя бы потому, что в оригинальном тексте Пушкина нет ни одного женского персонажа. И любовной линии - а это для оперы, в принципе, аномалия.Артём Маркин, главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки:- В первую очередь нужен не просто высокий певец, а высокий актер для главной роли барона. А он главный персонаж. И все думали, как Рахманинов изобразит в музыке скупость. А он и не делал в музыке скупость, он сделал одержимость.- Сундук еще не полный.. Горсти золота накопленного всыпать!Одержимость барона показал Владимир Байков, солист Большого театра. Признается: образ "скупого рыцаря" ему не близок. Но погрузиться во внутренний мир персонажа, у которого главная черта - гипертрофированный эгоизм - вызов для певца.Владимир Байков, исполнитель партии барона, солист Большого театра:- Вот эти его смены настроений,что "эта монета мне досталась от того-то, что надо выстрадать кровью это богатство, что это мое".. Навязчивая идея, которая доводится до космических масштабов. И которая его потом убивает в конце . Это мощная энергетика. Пусть она не позитивная, но она так в себя забирает очень.Опера-философия. Опера-психология состояний, в которые попадает человек, который не видит ничего, кроме богатства. И скупость -это не только про деньги. Про чувства. Про отношения родителей и детей.Артём Гарнов, исполнитель партии герцога, солист московского театра "Новая опера" им.Е.В.Колобова":- Это по-любому захватывает всего человека. Не только по отношению к вещественному, к деньгам. Но и в скупости чувств для сына и для окружающих,А главное действующее лицо в опере Рахманинова - оркестр. Вокальные партии лишь её дополнение. В оркестре - и драматизм, и экспрессия, олицетворяющие власть золота над человеком. И только на этом фоне - трагедия одной семьи.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.