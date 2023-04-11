Продолжается прием заявок на третий Всероссийский форум классных учителей, который пройдет с 3 по 5 октября в Москве.

Продолжается прием заявок на третий Всероссийский форум классных учителей, который пройдет с 3 по 5 октября в Москве. Он станет точкой притяжения для профессиональных экспертов педагогического сообщества страны, а также дискуссионной и образовательной площадкой для тех педагогов, кто готов сам учиться и учить детей, используя самые инновационные идеи.Первые заявки от владимирских участников уже сделаны, но ничто не мешает любому желающему педагогу пополнить их число до 20 апреля. Для этого достаточно заполнить , пройти интересные онлайн-этапы отбора и присоединиться к огромной команде единомышленников. Тем более, что программа форума очень насыщенная:- Форум классных руководителей - это пространство для обмена профессиональным опытом, возможность узнать и зарядиться успехами коллег из всех регионов страны, завязать новые знакомства, определить стратегии развития и наметить дальнейшие стимулы роста. Именно поэтому я хотела бы стать частью этого грандиозного события, - поделилась своими впечатлениями Анна Колпакова, классный руководитель и учитель немецкого языка в школе №28 города Мурома. - Проходить отборочные испытания несложно - это вопросы из нашего повседневного круга дел. Невозможно быть классным руководителем, не проявляя эрудицию, находчивость и творчество. Именно такой современный, креативный, смелый лидер интересен детям. Ну, а кто в итоге пройдёт, поживём - увидим... Надеюсь, это буду я...Несомненно, учителя, побывавшие на Форуме, непременно станут настоящими звездами не только своей школы, но и всего региона. Всем, кто будет представлять нашу область на этом мероприятии, от всей души желаем удачи, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. А они обязательно будут, ведь 5 октября, в День учителя, они смогут побывать еще и на праздничном концерте в Кремле!