В концерте прозвучало более 40 ярких, разноплановых инструментальных и вокальных номеров воспитанников музыкальных школ Александровского района и Московской области.

Музей-заповедник «Александровская слобода» в 15-й раз провел Молодежный фестиваль «Слобода музыкальная». В концерте прозвучало более 40 ярких, разноплановых инструментальных и вокальных номеров воспитанников музыкальных школ Александровского района и Московской области (Мытищи, Хотьково, Сергиев Посад, Пересвет, Краснозаводск).Классические произведения в детском исполнении звучали по-новому. Любители музыки были покорены юностью и искренней манерой исполнения всех участников фестиваля. Спасибо преподавателям, которые сумели передать своим ученикам не только знания, но и умение чувствовать музыку. Кстати, на сей раз событие, посвященное Году педагога и наставника, получило название «Дотянуться до звезд». Л.А. Зарайская, заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода», рассказывает: «Впервые при подготовке к фестивалю музейщики осуществили творческую коллаборацию с известными музыкантами из Владимира. Благодаря этому одаренные ученики Александровской детской школы искусств стали солистами Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии. Вместе они исполнили четыре произведения, доказав сверстникам, что «дотянуться до звезд» возможно!». (При подготовке дети специально ездили на репетиции во Владимир).Художественный руководитель и дирижер оркестра А.О. Сонин отметил высокий уровень организации мероприятия и старания «солистов»: «Контакт с профессиональными музыкантами детям в новинку. У нас впервые такой выездной «творческий тандем» с ребятами. А вообще это начинание замечательное. Любые контакты с профессионалами, а также между педагогами и детьми из других регионов – это опыт и дружеские связи. Такое общение обязательно приносит плоды, я уверен, что фестиваль будет жить и процветать!».Участие в фестивалях и конкурсах всегда даёт мощнейший толчок в творческом развитии детей: это и обмен опытом с коллективами из других городов, и масса впечатлений от здоровой конкуренции, и желание продемонстрировать свое умение как можно лучше. Именно такой симбиоз помогает раскрыться в творчестве с новой силой. Поэтому каждый из участников и наставников, получив диплом фестиваля, попрощался с организаторами всего лишь до следующего года, когда «Александровская слобода» вновь соберет юных музыкантов и профессионалов высокого искусства!