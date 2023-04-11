В начале апреля 2023 года в Александровском районе ребенок 2,5 лет выпал из окна и остался жив. Мальчика госпитализировали в ближайшую больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по

В начале апреля 2023 года в Александровском районе ребенок 2,5 лет выпал из окна и остался жив. Мальчика госпитализировали в ближайшую больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. За 2022 год в регионе произошло более 10 подобных случаев. Все дети, к счастью, выжили, но получили различные травмы. Кроме того, за 12 месяцев произошло