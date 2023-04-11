В городе Петушки вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибла женщина. Трагедия...

В городе Петушки вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибла женщина.Трагедия произошла 6 августа 2021 года. Мужчина, управляя автомобилем, двигался со стороны города Киржач в город Покров. Увы, в тот день были сложные дорожные и метеорологические условия: сильный дождь.В это же время в попутном направлении двигался другой автомобиль под управлением потерпевшей. Она стала снижать скорость, чтобы объехать автомобиль с включенной «аварийной сигнализацией».Реагируя на сложившуюся дорожную ситуацию, осужденный своевременно не снизил скорость. Вместо этого мужчина выехал на правую обочину и продолжил движение по ней, пока не столкнулся с автомобилем пострадавшей.В результате потерпевшую вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущейся во встречном направлении машиной. Пострадавшая погибла в ДТП.Осужденный свою вину не признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении (с лишением права управлять транспортными средствами - 2 года 6 месяцев). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com