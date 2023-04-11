В Гусь-Хрустальном задержали выходца из средней Азии, который планировал сбыть крупную партию героина. В карманах куртки было обнаружено 47 обмотанных изолентой свертков с порошком. По

В Гусь-Хрустальном задержали выходца из средней Азии, который планировал сбыть крупную партию героина. В карманах куртки было обнаружено 47 обмотанных изолентой свертков с порошком. По данным УМВД России по Владимирской области, еще 12 закладок сотрудники полиции обнаружили в организованных тайниках. Порошком оказался героин общей массой более 100 граммов. Установлено, что фигурант приехал во Владимирскую область